Pedro è tra i milioni di spettatori che sono rimasti incantati dallo spettacolo offerto da Inter e Barcellona martedì sera, a San Siro: "È stata una semifinale pazzesca, uno spot per il calcio. L'Inter è passata con pieno merito in finale, ma avrebbe meritato anche il Barça", ha raccontato alla Gazzetta dello Sport l'attaccante della Lazio. Che non è riuscito a sbilanciarsi con un pronostico sull'ultimo atto della competizione che andrà in scena a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio: "Impossibile dire chi sia favorito. Il Psg di Luis Enrique è un’ottima squadra, ma pure l’Inter lo è. Sarà una sfida tutta da gustare".

Sempre a proposito di previsioni difficili, l'ex blaugrana non dà per scontato neanche l'epilogo della lotta scudetto: "Il Napoli ha un vantaggio importante, quasi decisivo, ma fino quando non si taglia il traguardo tutto è ancora possibile".