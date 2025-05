Il futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere, ma sarà sicuramente luminoso. Il gioiello del Como si è messo subito in luce alla sua prima stagione in Serie A, attirando l'interesse di diversi top club europei compresa l'Inter, che per arrivare all'argentino dovrà però superare l'ampia concorrenza. Soprattutto quella del Real Madrid che può esercitare la recompra per riportare a casa il talento classe 2004. A consigliare i Blancos ci pensa Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, durante l'intervento sulle frequenze del podcast 'El Var de Siro'.

"Quello l'abbiamo preso dalla Spagna, lo abbiamo preso per noi, siamo stati intelligenti a farlo, eh - ha inizialmente scherzato Scaloni riguardo alla convocazione del gioiello mancino nella Seleccion -. Inoltre, il ragazzo era contento di venire in nazionale e ha un grande futuro. Non sono nessuno, ma se il Real Madrid avesse un'opzione di riacquisto per Nico Paz, non esiterei. Lo conosco e ha il livello non solo per giocare nel Real Madrid, ma anche per continuare a crescere. È un giocatore che sarà utile a qualsiasi allenatore".

