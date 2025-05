"E' stata una partita molto bella tra due squadre che hanno dato tutto". Intervistato da TMW, Santiago Canizares sintetizza con queste parole la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, con i nerazzurri qualificati per la finale di Monaco dopo il 4-3 di San Siro.

E' stata una pazza Inter. E va in finale contro il PSG...

"L'Inter ha messo più grinta. E' stata straordinaria, davvero. E' stata una partita clamorosa. In Spagna tutto il mondo pensava che il Barcellona passasse il turno. Invece l'Inter si è imposta e ha vinto. E in finale ovviamente può dire la sua".

Chi l'è piaciuto di più dell'Inter?

"Dumfries ha giocato una grande partita, è stato straripante. Ma una nota di merito va per Sommer, che è un grandissimo portiere: un veterano del ruolo".

Il gol dei nerazzurri, firmato Frattesi, è arrivato un po ' a sorpresa.

"Ha fatto gol nel momento del momento migliore del Barcellona, che è una squadra vulnerabile quando subisce dei guizzi individuali".

L'Inter è impegnata anche nella lotta Scudetto. Può ancora farcela?

"Pensa alla Champions League. Non può pensare ad altro. Però se sta bene può anche fare lo sgambetto al Napoli in campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!