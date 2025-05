Gianni Infantino ha definito 'spettacolare' la vittoria dell'Inter nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona . Per il numero uno della FIFA, che non ha potuto presenziare a San Siro perché trattenuto negli Stati Uniti da impegni riguardanti l'organizzazione del Mondiale per Club, la squadra di Simone Inzaghi ha messo in campo 'una prestazione stellare'. Un'impresa epica che fa ben sperare i tifosi anche in vista del finale di stagione, ancora ricco di impegni, tra campionato, Coppa Campioni e la Coppa del Mondo per Club: "I tifosi nerazzurri sembrano pronti a viaggiare negli Stati Uniti, tra giugno e luglio, per la FIFA Club World Cup. Obiettivo dei giocatori: diventare gli unici campioni del mondo per club ufficiali, e alzare l’avveniristico trofeo. Io ci sarò... In bocca al lupo per le partite del girone a Los Angeles e Seattle, FC Internazionale Milano", ha scritto Infantino. Che in questi giorni non ha fatto mistero della sua fede interista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!