L'ex nerazzurro Aldo Serena ripercorre ai microfoni di Repubblica la spettacolare semifinale tra Inter e Barcellona: "Una partita così a me non è mai capitata. E non c’è nulla di strano. Un’Inter-Barcellona 4-3 succede una volta ogni due o tre generazioni di calciatori. Si può attraversare una vita nel pallone, felice ed emozionante, senza trovarsi in campo in una notte così".

E ancora: "C’è tutto: il vantaggio e lo svantaggio, la gioia, il dolore, di nuovo la gioia. Un’impresa simile, per i calciatori e per l’allenatore dell’Inter è un’epifania. Hanno una nuova consapevolezza, che nessuno toglierà loro. Hanno scoperto di poterlo fare, vorranno farlo di nuovo. I protagonisti realizzeranno da vecchi cosa hanno dato quella sera al nostro sport. Frattesi, quando avrà i capelli bianchi, capirà il senso di quello svenimento in campo causato dal troppo urlare, dopo un gol nei supplementari segnato col piede non suo. C’è qualcosa più del calcio", ha concluso.