A tre giorni da Inter-Barcellona, epica semifinale di ritorno di Champions League, il quotidiano catalano Sport racconta una delle classiche sliding door che capitano nel mondo del calcio. La storia di mercato riguarda Yann Sommer, eroe nerazzurro nella notte di San Siro, che nel 2019 fu a un passo dal vestire la maglia blaugrana. L'allora segretario tecnico, Ramon Planes, infatti, lo aveva scelto come secondo di Marc André Ter Stegen, prima di virare su Neto nel famoso scambio con Jasper Cillessen.

Il portierone svizzero aveva già dato l'ok per lasciare il Borussia Mönchengladbach in direzione Catalogna nell'ambito di un affare che non avrebbe superato i 9 milioni di euro. Soldi che, però, non erano disponibili nelle casse del Barça, che puntava a ottenere il gruzzoletto proprio dalla cessione del suo numero 12. Cessione che non si concretizzò mai, nonostante alcuni sondaggi concreti effettuati da club della Premier League.