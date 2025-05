Una montagna di soldi. Il percorso in Champions ha arricchito l'Inter, che dopo anni si avvia a chiudere il bilancio in abbondante attivo come sottolinea il Corriere dello Sport.

Finora dalla Uefa sono stati incassati 132 milioni, che potrebbero diventare 150 in caso di vittoria finale. A questo vanno aggiunti gli incassi del botteghino, come il record di 14,7 milioni per il solo match con il Barcellona. E poi, oltre ai ricavi domestici, ci saranno anche quelli per il Mondiale per Club, con un minimo garantito di 24 milioni.

"Insomma, se la squadra nerazzurra è ormai a tutti gli effetti una delle big del nostro continente, la prossima estate avrà l’opportunità di rinforzarsi e, allo stesso tempo, di ringiovanirsi, così da mettersi nelle condizioni di inseguire nuovi traguardi e, di conseguenza, altri denari", suggerisce il quotidiano romano. I nomi sono quelli noti: preso Sucic, si vuole chiudere presto per Luis Henrique del Marsiglia. Sul taccuino anche il sogno Nico Paz, Raspadori, De Winter, Solet, Beukema e Lucumi. Con Asllani in uscita, prevista pure un’ulteriore novità a centrocampo: Ricci del Torino piace da tempo, ma il genoano Frendrup sta recuperando posizioni sulla lista del diesse Ausilio.