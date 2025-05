Il colpo al volto preso da Wilfried Songo lo scorso 19 dicembre sembra aver rafforzato ancor di più Gianluigi Donnarumma. Dopo quell'incidente, infatti, come sottolinea Tuttosport l'estremo difensore è diventato ancora più impenetrabile.

In dieci partite in Europa, da quel momento in poi, il PSG ne ha vinte otto e soprattutto in Champions League questi successi portano il marchio del portiere italiano, determinante contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal. C'è sempre la questione del rinnovo sul tavolo, visto che il contratto coi parigini scade nel 2026. Tra gli avversari della finale di Champions League troverà l'ex compagno Calhanoglu e non è detto che i due non affrontino un faccia a faccia dal dischetto. Dopo aver lasciato il Milan, dove giocava insieme al regista turco, quegli stessi tifosi rossoneri ancora arrabbiati probabilmente tiferanno per lui...