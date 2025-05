L'Inter batte 4-3 il Barcellona e vola in finale di Champions League, con sfida al PSG fissata in calendario il 31 maggio a Monaco. Sono quattro i nerazzurri inseriti dalla UEFA nel Team of the Week delle semifinali di ritorno: premiate le prestazioni contro i blaugrana di Yann Sommer, decisivo con le sue parate, di Nicolò Barella e dei due marcatori Francesco Acerbi e Lautaro Martinez.

La difesa a quattro è completata da Gerard Martin, Marquinhos e Hakimi, mentre a centrocampo spiccano Fabian Ruiz e De Jong. In attacco, al fianchi del Toro, spazio a Kvaratskhelia e Yamal.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!