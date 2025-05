La finale di Champions League del prossimo 31 maggio a Monaco sarà Paris Saint-Germain-Inter. Dopo il successo dei parigini sull’Arsenal, l'ex calciatore Clarence Seedorf ha analizzato il prossimo atto conclusivo della competizione ai microfoni di Prime Video, tracciando un confronto tra i francesi e il Barcellona appena eliminato dall'Inter:

“Il PSG è una squadra più solida nella fase difensiva rispetto al Barcellona - ha osservato l’ex centrocampista olandese - ma in attacco non è altrettanto pericolosa. Inoltre, i francesi non tengono il possesso palla come i blaugrana”.

Secondo Seedorf, sarà cruciale per l’Inter mantenere l’aggressività nella pressione alta: “Se l’Inter riuscirà a fare un buon pressing, potrà trovare diversi spazi. I terzini del PSG, soprattutto Hakimi sulla destra, si fanno spesso trovare fuori posizione”.

Infine, un plauso al lavoro di Simone Inzaghi e un monito in vista della finale: “Non c’è bisogno di preoccuparsi troppo, perché Inzaghi ha preparato benissimo quasi tutte le partite finora, trovando sempre il modo giusto di attaccare. Ma attenzione: contro il Barcellona l’Inter ha concesso troppo, e pur essendo stati bravi, in alcune situazioni potevano fare decisamente meglio”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!