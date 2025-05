La finale di Monaco contro il Paris Saint-Germain mette in palio la Champions League 2024/25, ma l'appuntamento (ovviamente in caso di vittoria) potrebbe regalare all'Inter anche un altro significativo traguardo in ottica ranking. Un prestigioso successo in Germania, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di completare il sorpasso sul Bayern Monaco nel ranking UEFA in proiezione all'annata 2025/26, ricorda Calcio e Finanza. I bavaresi si trovano attualmente al secondo posto alle spalle del Real Madrid, mentre l'Inter occupa il gradino più basso del podio.

"Al momento le due squadre sono divise solamente da un punto in vista del cambio di stagione, che eliminerà dal conteggio i punti ottenuti nel 2020/21 facendo partire il conteggio del ranking su base quinquennale proprio dall’annata 2021/22 - si legge nel pezzo di CF -. In caso di pareggio nella finale con il PSG, e di conquista di un punto, ci sarebbe invece l’aggancio in classifica ai bavaresi", ma con i nerazzurri che risulterebbero comunque davanti in virtù del maggior numero di punti conquistati nella stagione attuale, che coincide con l'ultima stagione calcolata (40,25 punti contro 27,25).

Il ranking attuale:

Real Madrid – 117,500 punti

Bayern Monaco – 108,250 punti

Inter – 107,250 punti

Manchester City – 102,750 punti

Liverpool – 101,500 punti

PSG – 92,500 punti

Bayer Leverkusen – 85,250 punti

Borussia Dortmund – 84,750 punti

Barcellona – 83,250 punti

Roma – 80,500 punti

