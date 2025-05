Mancano ancora diversi giorni alla finalissima tra l'Inter e il Psg che deciderà la regina d'Europa. L'ultimo atto della Champions League, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, sarà visibile per tutti in chiaro.

Come scrive stamane il Corriere dello Sport, infatti, i diritti tv di Champions sono di Sky, così la partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale free della pay-tv.