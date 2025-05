Finisce in semifinale la corsa europea della Fiorentina che sogna in grande con la doppietta dell’ex Inter, Robin Gosens che risponde immediatamente al gol del vantaggio biancoverde che Antony aveva sottoscritto allo spaccare della mezz’ora di gioco e rimette in gioco la squadra toscana che si trascina fino ai tempi supplementari. Al 97esimo però è sempre Antony a metterci lo zampino, l’ex Manchester Utd serve l’assist vincente a Ezzalzouli che fa 2-2 mettendo il risultato complessivo sul 4-3 che condanna la squadra di Raffaele Palladino e consegna la finale al Betis. La viola inciampa ad un passo dalla terza finale di Conference League consecutiva, ad andarci sono gli spagnoli che raggiungono il Chelsea, vincente questa sera contro il Djurgarden per 1-0 dopo il 4-1 dell’andata.