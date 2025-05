"Solo ora comincio a rendermi conto dell'incredibile impresa che abbiamo compiuto martedì" scrive Alessandro Bastoni su Instagram, a due giorni di distanza dalla vittoria dell'Inter sul Barcellona che è valsa la qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League. "Lo sforzo che abbiamo lasciato su quel campo è stato enorme ed è stato tutto ripagato, e anche di più, dall’indimenticabile energia dei nostri tifosi - prosegue il difensore interista -. Ringrazio ogni singolo compagno di squadra: lo spirito, la fame, il cuore. Combattere al tuo fianco è ciò che rende ogni sacrificio sin da bambini".

Nel finale del post, Bastoni si complimenta con il Barcellona spendendo parole al miele per la stellina Lamine Yamal: "Rispetto per i nostri avversari: hanno dimostrato una forza e un cuore incredibili. E menzione speciale per un bambino terrificantemente bravo: Lamine Yamal, sei un mostro. A tutti gli interisti ci vediamo a Monaco di Baviera. Grazie di tutto", conclude Basto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!