Messa da parte la delusione cocente per un'eliminazione, a suo giudizio, immeritata dalla Champions League, Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, ha raccontato che il 31 maggio tiferà il Paris Saint-Germain, giustiziere dei Gunners, per motivi di cuore che lo legano al club nel quale ha militato nella stagione 2001-2002: "Spero con tutto il cuore che il PSG riesca finalmente a farcela, visto il mio passato qui. Non è ancora il momento di dire 'Forza PSG'', ma sarò al loro fianco quando arriverà la finale", le sue parole riportate da L'Équipe.