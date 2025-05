Dino Zoff si è goduto, da spettatore, Inter-Barcellona. "Una partita incredibile. Rivedere una squadra italiana in finale è un avvenimento molto bello per il nostro calcio. L’Inter ha tutte le carte in regola per vincere il trofeo", dice a Tuttosport.



"Se immaginavo Inzaghi allenatore? Devo dire di si. Simone è sempre stato attento ai particolari. Era un ragazzo a modo e molto preparato. Non sono sorpreso dei risultati che sta ottenendo. L’Inter di Inzaghi gioca alla grande e merita tanti complimenti. Conte? Antonio sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva realizzare una cosa del genere, pur non avendo la squadra più forte del campionato e tenendo a bada una grandissima squadra come l’Inter".