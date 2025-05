Oliver Kahn si leva il cappello di fronte alle prestazioni mostruose messe in mostra da Yann Sommer e Gianluigi Donnarumma, rispettivamente protagonisti in Inter-Barcellona e PSG-Arsenal, le semifinali di ritorno di Champions League giocate martedì e mercoledì sera: "Non servono parole - ha scritto l'ex portiere del Bayern Monaco postando su X le foto di due degli interventi miracolosi -. Avete trascinato le vostre squadre in finale, congratulazioni".