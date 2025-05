Come riporta Agipronews, per i bookmakers, il Paris Saint-Germain parte favorito sull'Inter nella finale di Champions League del prossimo 31 maggio, a Monaco di Baviera: la vittoria dei francesi è quotata 1,65 su Planetwin365 e 1,67 su Snai, contro il successo nerazzurro a 2,25. Il PSG è in pole a 2,25 anche per quanto riguarda le quote nei 90 minuti regolamentari, mentre i nerazzurri sono messi in lavagna a 3,15.