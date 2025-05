"Pazzesca la stagione del Napoli: io spero che vinca lo scudetto, faccio parte della famiglia, ma a prescindere da tutto sarà un capolavoro". Così Faouzi Ghoulam al Corriere dello Sport.



L’autore?

"Innanzitutto Conte. Un vincente nato che, purtroppo per gli avversari e grazie a Dio per i napoletani, ha scelto Napoli per tornare in panchina. È difficile definire con un solo concetto ciò che è riuscito a fare".



“Capolavoro” rende l’idea.

"Sì. Aveva bisogno di forti sensazioni e ha scelto il Napoli: dall’incontro tra uno come lui, questa città e questi tifosi non poteva che nascere una magia. Ha perso in attacco Osimhen e Kvara pur trovando un giocatore fortissimo come Lukaku, e con una rosa ristretta e tanti infortuni sta giocando per lo scudetto. Una cosa pazzesca, ripeto: i piedini migliori a centrocampo e in difesa sono gli stessi di un anno fa e questo vuol dire che a fare la differenza è stato Conte".



Ha visto Inter-Barça?

"Certo! Inzaghi è un vincente senza paura e ha una squadra fortissima: il simbolo dell’impresa è Acerbi, quello della partita è Frattesi. Ha meritato la seconda finale di Champions, se l’è presa con grande sicurezza e non mollerà niente. Anche lo scudetto. Ha onorato l’Italia e il calcio, ha regalato emozioni. E magari ora lascerà un po’ tranquillo il Napoli...".



Faccia l’indovino: i pronostici di Ghoulam.

"Intanto è fantastico che in Serie A sia ancora tutto aperto, compresa la corsa Champions. Facciamo così: scudetto al Napoli e coppa all’Inter".