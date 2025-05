Primo allenamento post Barcellona andato in scena oggi ad Appiano Gentile. Alla Pinetina i giocatori di Simone Inzaghi hanno svolto lavoro differenziato tra loro: chi ha giocato contro i blaugrana, partita parecchio dispendiosa sia dal punto di vista mentale che fisico, ha svolto il consueto lavoro di scarico che prevede esercizi defaticanti.

Ha svolto attività personalizzata il difensore Benjamin Pavard, grande escluso della semifinale contro i catalani sia all'andata che al ritorno. Lavoro ad hoc anche per Lautaro Martinez, chiamato ai grandi straordinari due giorni fa contro la squadra di Flick, match per il quale il capitano ha fatto davvero il possibile, riuscendo a giocare e a segnare nonostante il risentimento ai flessori della coscia sinistra rimediato nel primo tempo della sfida al Montjuic. Nella giornata di domani, quando si riunirà il gruppo, si vedrà la situazione e si deciderà il da farsi in vista del match contro il Torino.

