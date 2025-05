"Non ho finito bene, ma farò un lavoro per recuperare perché mancano tante partite importanti", ha detto a caldo Lautaro Martinez parlando della sua coscia sinistra, con quell'elongazione che ha messo a rischio la sua partecipazione al ritorno con il Barcellona.

Insomma, come sottolinea il Corriere dello Sport, il capitano dell'Inter ha fatto di tutto per recuperare in fretta e furia, ma adesso dovrà gestirsi per arrivare al top alla finale del 31 con il PSG. "Mancano poco più di tre settimane alla finale e non sarebbe una sorpresa se Lautaro giocasse solo qualche spicciolo delle gare che restano per finire il campionato: di sicuro non ci sarà domenica contro il Torino, il resto si vedrà", assicura il quotidiano romano.

Più o meno nella stessa situazioni, per motivi diversi, i vari Thuram, Dumfries, Acerbi e Pavard. Il Corsport, quindi, prevede contro il Torino una sorta di Inter B in campo dall'inizio, sulla scorta di quanto già visto con il Verona sabato scorso.