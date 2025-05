Direttamente dagli studi di Sky Sport, l'ex campione nerazzurro Esteban Cambiasso ha commentato l'attualità dell'Inter, reduce dalla qualificazione alla finale di Champions League: "L'Inter è una squadra che può vestirsi in modi diversi. Tutti diciamo che sa attendere e ripartire, ma se fosse solo questo in campionato non riusciresti a fare tutta la pressione e tutti i gol che fai".

"Quando devi affrontare il 90% delle avversarie in campionato devi proporre, pressare alto - prosegue -. L'Inter lo fa con quasi tutte, non lo fa col Barcellona tendenzialmente, a Manchester, magari non lo farà tutta la partita contro il PSG in finale. Non è una squadra che sta comoda a difendere e ripartire, è più comoda a fare ciò che ha fatto nel primo tempo. Il problema è che una squadra come il Barcellona palleggia a memoria, ha una mentalità che la porta a non aver paura di subire gol. Ed una cosa molto importante, sa di poter segnare una rete in più dell'avversario. non riesce a cambiare".