Oggi la Lega Serie A renderà note le date della 37^ giornata che, in teoria, dovrebbe giocarsi, come da comunicato di inizio stagione, tutta domenica 18, ma che, come l’ultimo turno in programma domenica 25, può essere spezzata «in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione della partecipazione alle finali delle competizioni europee».

Rispetto al piano iniziale, però, qualcosa è cambiato: esiste e non è così remota la possibilità di una partita aggiuntiva, lo spareggio scudetto. Inter e Napoli sono distanziate da tre punti e, di conseguenza, la Lega dovrà contemplare per forza anche una data per l'eventuale gara secca. Il problema, non banale, è che nel frattempo l'Inter ha conquistato la finale di Champions, in programma sabato 31 maggio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, una soluzione plausibile sarebbe quella di anticipare gli incontri dell’ultima giornata degli uomini di Conte e Inzaghi (Napoli-Cagliari e Como-Inter) di qualche giorno (mercoledì 21 o giovedì 22) per poi piazzare lo spareggio domenica 25 o lunedì 26. Ma la soluzione di lunedì 26) non piace all’Inter, che considera troppo ravvicinata poi alla finale di Monaco.E non va dimenticato il principio della contemporaneità che rende il tutto abbastanza complicato.

Un discorso a parte lo merita il campo scelto per lo spareggio: in questo momento - si legge - sarebbe San Siro (da spostare Milan-Monza di domenica 25), ma l’ultima parola, per motivi di ordine pubblico, spetta al Viminale.