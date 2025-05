Presente all'appuntamento settimanale di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Barcellona valsa alla squadra di Inzaghi la finale di Champions League: "Poche volte mi emoziono durante una partita, mi ricordo soltanto altre tre partite di questo genere", ha ammesso l'ex fantasista spesso critico nei confronti nei nerazzurri. "Essendo interista la gioia era doppia - ha continuato -. Da sportivo e tifoso mi sono emozionato, quando ho visto il gol di Acerbi, che io ho conosciuto, mi sono emozionato con lui pensando a quello che ha passato. Ha fatto un gol clamoroso, alla Harry Kane. Quando ho visto che ha fatto gol mi sono emozionato, sono felice doppiamente per l'Inter, perché sono tifoso, e per questo ragazzo" ha poi aggiunto prima di parlare anche di Davide Frattesi.

Su Frattesi:

"Come mai non si parla di lui? Non viene ca**to da nessuno, ma a Monaco entra e fa gol, col Barcellona fa gol".

Tra andata e ritorno meritava l'Inter di passare?

"Secondo me no. Anche martedì abbiamo visto una partita a senso unico, anche sul 2-0 per l'Inter la palla ce l'aveva soltanto il Barcellona, ha creato tanto, poteva fare il 4-2. Sommer ha fatto delle parate che si ricorderà per tutta la vita, quella su Yamal è una roba fuori da ogni logica. Poi, da tifoso non sono felice, ma ultra felice".

