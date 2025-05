Prima dell'impresa firmata da Simone Inzaghi, capace di portare l'Inter per la seconda volta in finale di Champions League in quattro anni di gestione, la famiglia Inzaghi ha festeggiato la promozione in Serie A alla guida del Pisa di Filippo. Che si è confermato specialista della categoria cadetta e ormai pronto per il salto in alto definitivo, secondo il punto di vista di Mircea Lucescu: "E' la terza promozione in carriera, ha fatto sempre risultati senza mercati faraonici: ha dimostrato di essere bravo tanto quanto suo fratello. Per me ha tutto per prendere le redini di una grande squadra, e quando gliela proporranno deve prenderla subito. Non fare come me...", ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport il tecnico romeno. Rievocando il suo 'no' all'Inter ai tempi del corteggiamento del presidente Ernesto Pellegrini: "Quando ero a Brescia, Pellegrini mi voleva a tutti i costi all'Inter. Mi invitava a cena a Milano, ma alla fine ho sempre rifiutato per restare a Brescia".