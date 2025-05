"Sono stato occupato" recita la didascalia del post pubblicato su Instagram da Marcus Thuram in accompagnamento ad una gallery di foto... molto particolari. L'attaccante francese non rinuncia a degli scatti personali ma anche a quelli che vedono protagonisti alcuni suoi compagni di squadra, come Alessandro Bastoni che usa una scarpa come telefono o Federico Dimarco che indossa dei larghi pantaloni rossi. La foto che spicca su tutte, però, è quella di Francesco Acerbi 'travestito' da Ronaldo il Fenomeno, con tanto di Pallone d'Oro in mano.