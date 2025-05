Ha vestito le maglie dell'Inter, del PSG e anche del Torino prossimo avversario dei nerazzurri. Tocca a Benoit Cauet, intervistato da Tuttosport, fotografare i futuri avversari, partendo dall'analisi delle due finaliste di Champions League. "Sono due squadre fortissime, con diversi stili, ma qualità top. Il Psg, nel modo di affrontare le gare, assomiglia al Barça, mentre l’Inter ha ormai un suo stile collaudato. Hanno meritato di essere lì, a giocarsi la coppa. Sarà una sfida bellissima. Chi è favorito? Credo l’Inter, perché ha maggiore esperienza tra i suoi calciatori. Due anni fa ha affrontato benissimo il City, senza però sfruttare le occasioni che le sono capitate. Oggi ha sicuramente maggiore consapevolezza dei propri mezzi. E si sono guadagnati sul campo la finale".

Una finale di Champions League può essere determinante anche per la corsa al Pallone d'Oro. "Se l’Inter vincesse la finale penso che Lautaro Martinez possa essere un pretendente forte per trofeo. Poi io, parlo a livello personale, darei il riconoscimento sempre a Mkhitaryan. L’armeno è fortissimo, un giocatore pazzesco, che ha portato una qualità, visione, lettura: è incredibile! Dall’altra parte, pur non sapendo se possa essere da pallone d’oro, devo dire che Dembelè ha fatto davvero molto bene".

Intanto, però, c'è il Torino. "Una squadra difficile da affrontare, che non regala niente a nessuno. Sarà una partita combattuta e complicata per l’Inter. Turnover? Penso di sì. Adesso l’obiettivo è chiaro, con la qualificazione alla finale di Champions. Il campionato comunque resta importante, si deve fare bene. Deve esserci l’ambizione di vincere tutte le partite che mancano da qui alla fine del campionato, con la speranza che il Napoli perda almeno una delle sue gare".