La Premier League dice no alla riduzione del campionato a 18 squadre. Come riportato dalla BBC, l'amministratore delegato Richard Masters ha escluso questa possibilità nonostante l’allargamento delle coppe europee e l’introduzione del nuovo Mondiale per Club.

In più nel Regno Unito si giocano anche due coppe nazionali, la FA Cup e la Coppa di Lega, ma al momento si resterà così. "Non penso che dovremmo essere costretti a prendere quella decisione. Sono favorevole alla crescita del calcio e alle competizioni entusiasmanti in cui possono partecipare i nostri club, ma non a scapito del calcio nazionale", le parole di Masters.