L'allenatore Luigi De Canio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del Napoli e dell'ipotesi di mercato che porta a Lookman. "Per essere competitivi bisogna alzare il tasso qualitativo della rosa. E lo si sta facendo. E' certamente un mercato che soddisfa più Conte, perché c'è una rosa che ha più qualità. Ma questo non rende il Napoli una stella nel firmamento europeo. E' più competitiva in Italia, ma in Europa è ancora una squadra che ha necessità di ben altro", le sue parole.

"Lookman? Il tifoso napoletano dovrebbe ricordarsi quando si comprava Savoldi spendendo due miliardi, cifre inarrivabili per tutte le società, ma il Napoli non vinceva. Si diventa grandi quando si cresce in tanti aspetti, non solo quello calcistico. Non è che se spendi tanti soldi, poi vinci", ha aggiunto.