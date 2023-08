Continuano le voci su un interesse dell'Inter nei confronti di Anthony Martial. Oggi il The Sun sostiene che l'attaccante francese sta pianificando un incontro con la dirigenza del Manchester United per parlare del proprio futuro, visto che l'arrivo dall'Atalanta di Rasmus Hojlund riduce ulteriormente le sue possibilità di giocare. Sia i nerazzurri che il Fenerbahçe hanno mostrato interesse per il giocatore nelle ultime settimane e sembra probabile un trasferimento.