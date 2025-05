Tra scudetto e Champions: Fabio Cannavaro parla alla Gazzetta dello Sport affrontando i temi caldi dell'attualità calcistica.

Ma il Pallone d’oro Cannavaro a chi lo darebbe?

"Avesse vinto il Barcellona, aggiudicandosi anche la Champions, sarebbe diventato di Lamine Yamal. Che ne conquisterà, banale dirlo. E intanto il Barça per 20 anni avrà un talento strepitoso. Ma a Monaco ci va l’Inter".

Cosa le ha suscitato “la gara”?

"Emozionante, folle, fantastica. È la rivincita di Inzaghi, contestato spesso per la qualità del gioco: ma di che parliamo? Due anni dopo la finale con il City, si gioca di nuovo la Champions e stavolta da favorito. Ci è arrivato opponendosi a un Barça straordinario, che ha pagato alcuni atteggiamenti difensivi. Ma sono state tre ore e mezza di calcio che abbattono qualsiasi posizione di riferimento. E comunque alla fine conta chi vince".

In questi venti giorni cosa potrà accadere in A?

"Certi successi alimentano l’autostima e Simone non mollerà. Però Antonio non l’aspetterà, se lo andrà a prendere. È arrivato primo con il lavoro e con la sua strategia".

È napoletano, bandiera del Parma ed ex interista: al bar sport si sospetta che il “Tardini” possa diventare lo stadio del passaggio di consegna.

"Il finale perfetto sarebbe titolo al Napoli e Champions all’Inter. Per la serie: gli italiani sono i migliori. Inzaghi e Conte stanno lasciando una traccia. Però so quanto il calcio sappia essere bastardo. Ho vinto una Liga con la remuntada e perso un Europeo all’ultimo secondo. Per me, comunque, si arriva all’ultima giornata".

Due uomini-simbolo per il finale di stagione?

"Il Napoli s’è portato appresso un bell’impianto dello scudetto di due anni fa: Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Olivera, Politano, Meret, Rrahmani non ce li hanno gli altri. E Antonio è stato bravissimo a cucire l’abito su misura a McTominay. Inzaghi ha un organico super, con il Verona ha potuto cambiarli tutti, e un’organizzazione. Poi ci mettete Çalhanoglu, Barella, Lautaro, chi volete, e finite sempre per pescar bene. Ma Thuram è una bellezza: ha margini di miglioramento, lui con suo fratello Khéphren. Ci sta: figli di tale padre! Ma io a Lilian ho detto la stessa cosa che gli ha rimproverato Capello: perché hai fatto solo due figli?".

Di Inzaghi cosa apprezza?

"A me non piace stare basso, faccio fatica, preferisco la pressione alta e lui ha trovato la via di mezzo. E poi ha saputo sopportare gli attacchi".