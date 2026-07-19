Sono giorni di valutazioni profonde in casa Inter. La dirigenza lavora sui rinforzi, ma sa bene che alcune operazioni in entrata dipenderanno inevitabilmente anche dalla capacità di alleggerire la rosa. Secondo quanto riportato da Il Giorno, uno dei casi più delicati riguarda Benjamin Pavard. Il difensore francese potrebbe infatti restare a Milano, complice un mercato che finora non ha mostrato particolare interesse nei suoi confronti. A pesare è anche l’ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che restringe il numero delle possibili destinazioni.

Frattesi resta sacrificabile

Anche Davide Frattesi continua a essere considerato uno dei possibili partenti. La sua cessione permetterebbe all’Inter di liberare spazio a centrocampo e, soprattutto, di raccogliere risorse da reinvestire su Curtis Jones, profilo che continua a piacere molto alla dirigenza. Per ora, però, né Nottingham Forest né Juventus hanno trasformato i rispettivi interessamenti in una vera trattativa.

Nessuno scambio concreto sul tavolo

Non risultano inoltre movimenti dell’Inter per eventuali operazioni alternative. Da Milano non sarebbero infatti partite proposte per uno scambio con Andrea Cambiaso sul fronte Juventus, né per inserire Dan Ndoye in una possibile trattativa con il Nottingham Forest. Il quadro resta quindi in attesa di una svolta. L’Inter continua a lavorare sulle entrate, ma senza qualche uscita importante sarà più difficile accelerare sui principali obiettivi di mercato.