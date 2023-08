Ieri all'improvviso le voci sull'interesse dell'Inter, oggi emerge l'ipotesi Fenerbahçe. Il futuro di Anthony Martial potrebbe delinearsi quanto prima, visto che come sostiene Haber l'attaccante francese, ai margini del progetto di Erik ten Hag nel Manchester United, è stato offerto al club turco. Il giocatore ha fatto le proprie richieste economiche e il Fener, in caso di mancato arrivo di Cengiz Under, prima scelta, farebbe un tentativo per prelevarlo dai Red Devils.