Federico Dimarco resterà all'Inter: i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, sono pronti a far scattare la clausola unilaterale per estendere il contratto col giocatore dall'attuale scadenza nel 2027 fino al 2028. Più avanti nel tempo potrebbe anche esserci un ulteriore prolungamento in modo da riconoscere un aumento di ingaggio al laterale, che sta disputando una stagione strepitosa.
Dimarco ha segnato due gol in campionato e altri due gliene hanno annullati per fuorigioco millimetrici, entrambi di Thuram, che dopo la rete segnata al Torino domenica scorsa si è precipitato verso il compagno di squadra a complimentarsi per il record di assist in un singolo campionato. L'interista è infatti arrivato a 17, grazie ai due realizzati nell'ultima partita, superando anche il "Papu" Gomez.
Come sottolinea la rosea, il legame con l'Inter non aveva bisogno di essere cementato da una stagione così. Dimarco è milanese, interista. Con Chivu ha un grandissimo rapporto. Al giocatore sarebbe piaciuto restare in nerazzurro a prescindere, con questo tecnico ancora di più. Si sta inoltre avvicinando la festa per quello che sarebbe il secondo Scudetto in carriera e, con un'altra rete, potrebbe arrivare anche un ritocco al record personale di segnature stagionali, già firmato adesso con le sette messe a segno. Un tarlo? Il Mondiale mancato. Punta a disputarlo nel 2030, quando avrà 33 anni e, chissà, potrebbe anche diventare capitano (Lautaro permettendo).
Autore: Antonio Di Chiara
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