Maciej Skorza, allenatore polacco dell'Urawa Red Diamonds, ritrova questa sera al Lumen Field di Seattle due suoi connazionali, vale a dire Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. E proprio ai giocatori polacchi dell'Inter è dedicato il primo pensiero del tecnico dei nipponici in conferenza stampa: "Ho avuto un rapporto di lavoro molto stretto con Zielinski in passato. Qualche anno fa volevo chiamarlo al Lech Poznan, ma la trattativa era molto serrata e lui stava pensando di tornare in Polonia, ma all'ultimo momento del mercato, credo che l'Empoli gli abbia offerto un'offerta e lui abbia deciso di andare lì. Per quanto riguarda Nikola, purtroppo non l'ho mai incontrato, ma è un giocatore di grande talento e una grande speranza per il calcio polacco. E penso che il suo passaggio all'Inter sia anche un grande momento per la sua carriera, quindi gli auguro tutto il meglio affinché possa sfruttare al meglio il suo talento in una squadra così importante".

Spazio poi all'analisi della sfida all'Inter.

"Affrontiamo ogni partita con l'obiettivo di vincere. Questo è ciò che siamo, e sarà lo stesso con i nerazzurri. Sin dal primo fischio, lotteremo e daremo il massimo. Vogliamo giocare meglio e fare una bella partita. Per quanto riguarda il risultato, sappiamo che se perdiamo, saremo eliminati dal torneo, quindi faremo tutto il possibile per evitarlo."



Qual è il giocatore dell'Inter sul quale bisogna avere più attenzioni?

"Non voglio usare la parola 'paura'. Non c'è bisogno di pubblicizzare l'altra squadra. Sappiamo quanto sia forte, e non è esagerato dire che tutti i giocatori che giocano in questa squadra sono di livello mondiale. Quindi dall'Inter come squadra, nel suo complesso, sono molto impressionato dal modo in cui attacca, da come difende, dal turnover all'interno della squadra, ecc. Secondo me, non è una questione di controllare un giocatore in campo. Sarà importante affrontare la buona organizzazione della partita e l'intero meccanismo dell'Inter."



Quali sono le probabilità che gli Urawa Reds vincano contro l'Inter?

"È vero che il livello di difficoltà è altissimo. Ma credo che possiamo fare una grande sorpresa. Credo che possiamo lavorare sodo per i 90 minuti e sorprendere l'Inter. Chissà, se segnassimo il primo gol, come potrebbe andare a finire la partita. Lo ripeto: credo che possiamo essere all'altezza della sfida. Nella partita contro il River Plate, ci sono state alcune sfumature che abbiamo cambiato. Ma contro l'Inter, dobbiamo cercare altre soluzioni. Quello che vogliamo usare contro l'Inter non l'abbiamo ancora usato nelle partite di campionato finora, ed è certamente un elemento su cui vogliamo concentrarci e speriamo che sia efficace. Ma quando prendiamo decisioni, teniamo anche conto delle possibilità che abbiamo in termini di qualità dei giocatori, perché dobbiamo agire in modo molto realistico. e non elaborare tattiche che non siano praticabili per i giocatori".