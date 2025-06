Il problema dei secondi tempi è un tema che è tornato d'attualità anche negli Stati Uniti per l'Inter, che all'esordio del Mondiale per Club col Monterrey ha fatto vedere la sua miglior versione nella prima frazione per poi calare alla distanza. Una questione che Carlos Augusto ha inquadrato così parlando in esclusiva con La Repubblica: "Ci sono state delle partite nelle quali non siamo riusciti a tenere il risultato, è vero, ma conosciamo la nostra forza - le parole del brasiliano -. Alle volte è una questione di concentrazione, dobbiamo stare sul pezzo in entrambi i tempi. Poi sappiamo che siamo alla fine della stagione e abbiamo tante partite nelle gambe".

