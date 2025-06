Il Milan fa sul serio per Giovanni Leoni e sfida l'Inter e la Juventus nella corsa al promettente difensore del Parma. La Gazzetta dello Sport prova oggi a spiegare la strategia rossonera e la prima offerta che il Diavolo potrebbe mettere sul piatto: 13-15 milioni più una contropartita tecnica, individuata in Lorenzo Colombo. I ducali, però, preferirebbe solo cash.

"Non è nemmeno da escludere - aggiunge la rosea - che i rossoneri riescano a rilanciare l’offerta strettamente economica: per questo però servirà che prima esca un difensore oggi in rosa. Anzi, un’uscita nel reparto diventa necessaria a prescindere". Gli indiziati a far cassa e liberare spazio sono Tomori e Thiaw.