Lucas Ocampos arriva con orgoglio nella zona mista del Rose Bowl di Pasadena per commentare il pareggio ottenuto dal suo Monterrey contro l'Inter: "Ce la siamo goduta. Conoscevamo la squadra contro cui giocavamo, una squadra che aveva giocato la finale di Champions League due settimane fa. Molti avevano dubbi su questa squadra, molti avevano dubbi su come avremmo giocato, ma abbiamo dimostrato che giocando in questo modo possiamo competere con chiunque, e penso che abbiamo rappresentato bene il club e il Messico", le parole dell'ex Milan e Genoa.