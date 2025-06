La prossima settimana può essere quella della chiusura della trattativa tra Parma e Inter per Ange-Yoan Bonny. I due club, riporta oggi il Corriere dello Sport, hanno un appuntamento fissato e potrebbe risultare decisivo per un accordo definitivo tra le parti: l'offerta dell'Inter è di 22 milioni di euro più bonus per arrivare a quota 25, cifra complessiva che i gialloblu vorrebbero però incassare senza attendere i premi. "Con un piccolo rilancio da una parte e un piccolo sconto dall’altra, il punto di caduta è destinato ad essere raggiunto - assicura il giornale romano -. Piuttosto, il club nerazzurro spinge perché la formula sia quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato ad una condizione pressoché scontata. Peraltro, i rapporti tra le società sono talmente buoni che difficilmente la richiesta di viale Liberazione verrà respinta".

Si è parlato anche di Sebastiano Esposito come contropartita, ma il suo trasferimento in Emilia avverrebbe in maniera slegata rispetto all'affare-Bonny: si studiano le cifre per una cessione a titolo definitivo, con l'attaccante valutato circa 7-8 milioni di euro dopo la positiva stagione a Empoli. Una valutazione che secondo il Corsport "potrebbe essere alzata, però, per ottenere la quadratura complessiva". Anche in questo caso tutto può essere risolto la prossima settimana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!