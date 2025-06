In vista della partita di questa notte contro il River Plate, l'attaccante del Monterrey German Berterame ha spiegato cosa serve alla sua squadra per fronteggiare al meglio i Millonarios in zona mista: "Dobbiamo mantenere lo stesso approccio della partita contro l'Inter. Voi avete detto che è stato quasi perfetto, quindi dobbiamo correggere quella parte perché diventi perfetto. Siamo anche noi molto tosti da centrocampo in su, quindi penso che sarà difficile anche per loro. Penso che sarà bello lì e sarà molto positivo".

L'attaccante argentino naturalizzato messicano prosegue: "Andremo in campo con una mentalità vincente . Siamo forti e lavoreremo sodo come ci chiederà lo staff tecnico e, ovviamente, cercheremo di scendere in campo e vincere, che è ciò che tutti vogliamo". Chiosa sul seguito di tifosi giunto negli Stati Uniti: "Siamo molto contenti. È una sorpresa, non ce l'aspettavamo. L'altro giorno, si è notato molto in uno stadio piuttosto grande, e questo ci fa sentire a nostro agio. Penso che col River ci sarà più gente e ci divertiremo molto".