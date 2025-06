Il Mondiale per Club dell'Urawa Red Diamonds è cominciato col piede sbagliato, complice la sconfitta subita all'esordio per mano del River Plate. Un ko che, però, non compromette il sogno di qualificazione agli ottavi di finale dei giapponesi, come evidenziato da Matheus Savio prima della sfida con l'Inter: "Non è arrivato il risultato che volevamo, ma penso che abbiamo ancora una possibilità - le sue parole al sito ufficiale -. È importante credere in noi stessi e lavorare sodo. Ora faremo del nostro meglio per vincere la partita contro l'Inter. Contro un avversario di grande esperienza come il River siamo riusciti a dominare alcuni momenti della partita, quindi è un peccato che abbiamo concluso con un risultato così negativo".