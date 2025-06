Spazio anche a Yann Sommer nelle interviste che hanno 'disturbato' l'immediato post-allenamento dell'Inter in vista del match di stasera contro l'Urawa Reds valido per il secondo turno dei nerazzurri in questo Mondiale per Club. L'avventura negli States è già avviata, ma nell'aria aleggia ancora il ricordo, ancora vivido e troppo vicino, della brutta notte di Monaco. Ne parla così l'estremo difensore nerazzurro a DAZN:

Come hai aiutato la squadra dopo la finale di Champions?

"I giorni dopo una partita così sono sempre difficili, è chiaro. Tutti i giocatori eravamo scioccati dopo quella gara, però è il calcio. È successo. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato le ragioni e i motivi per i quali le cose sono andate così, ma adesso è importante andare avanti con la testa, i pensieri e le idee".



Ci sono differenze tra Inzaghi e Chivu?

"Sì, tante perché Chviu è un altro carattere, un altro allenatore, cambia tutto. Non nel senso della tattica, ma anche nella comunicazione ad esempio, perché è una persona, un allenatore diverso. Ed è anche un bene".

