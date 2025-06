L'Inter si è avvicinata alla richiesta di 25 milioni del Parma per Ange-Yoan Bonny, ma adesso deve fare i conti con un inserimento a sorpresa: quello del Napoli. Dal canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto rilancia la pista partenopea per l'attaccante francese dei crociati: i campioni d'Italia stanno giocando su più tavoli per la nuova punta, anche quello per Rasmus Hojlund che è un altro obiettivo nerazzurro, e ha avuto un contatto a sorpresa col giocatore transalpino. Il primo nome della lista è Darwin Nunez del Liverpool; se il Napoli dovesse decidere di fare all-in su di lui, allora l'attacco sarebbe Lukaku-Nunez. Altrimenti, Bonny e Lorenzo Lucca potrebbero rappresentare le scelte alternative.

In quanto all'Inter, i nerazzurri hanno mosso passi concreti per sfiorare la cifra minima chiesta dal Parma e la settimana prossima è previsto un appuntamento molto importante per cercare di avvicinarsi alla quadra definitiva.

