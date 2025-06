Continuano a sorprendere le formazioni brasiliane e questa volta c'è il timbro del Flamengo sul successo nella fase a gironi al Mondiale per Club: battuto 3-1 il Chelsea. I Blues erano tra l'altro passati in vantaggio con la rete di Neto. Nella ripresa i brasiliani si scatenano con Bruno Henrique e Danilo, (ex Juve) che ribaltano la contesa nel giro di tre minuti poco dopo l'ora di gioco. L'espulsione di Jackson complica in modo definitivo la questione ai londinesi, che soccombono, incassando anche il tris ad opera di Wallace Yan (83').