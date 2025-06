Dopo il primo allenamento tenutosi sui campi del Training Centre dei Seattle Seahawks a Renton, Yann Sommer parla anche ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del portiere elvetico:

Che idea ti sei fatto su questa competizione? Domani vi aspetta una gara fondamentale in termini di classifica.

"Stiamo bene, il gruppo va bene e l'ambiente è molto positivo. La temperatura è cambiata un po' ma qui siamo in un centro molto bello. Siamo motivati per la partita di domani, molto importante per noi".

L'Inter è sempre obbligata a vincere, però stavolta ci sono dei calcoli da fare per la classifica.

"Dobbiamo vincere, punto. Dobbiamo fare tutto per questo, anche oggi nell'ultimo allenamento e nelle prossime sedute video. Proveremo a fare una grande gara, con tanta energia come abbiamo sempre fatto in stagione".

Cosa può darvi fastidio degli Urawa Red Diamonds?

"Sono una squadra che corre tanto, tecnicamente molto forte. Non li conosciamo molto bene, però ci stiamo preparando bene. Sono pericolosi, ma dobbiamo fare una grande gara, tecnicamente forte, con energia. Sperando che tutto vada bene".

Qual è stato il pregio che hai apprezzato di più di Chivu?

"Cambia sempre tanto quando arriva un nuovo allenatore. Lui ha una comunicazione molto forte coi giocatori, anche in campo. Lui era un grande giocatore, con grande esperienza. Qualche differenza c'è anche negli allenamenti e mi piace. Vediamo, ora conta il risultato delle prossime partite però siamo feliici così".

