Derby emiliano per Mattia Zanotti, terzino di scuola Inter ora di proprietà della formazione elvetica del Lugano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, oltre al Bologna si è aggiunto alla lista delle pretendenti il neopromosso Sassuolo: entrambi i club hanno mandato dei loro osservatori alle partite dell'Italia Under 21 durante gli Europei di categoria per monitorare il ragazzo.