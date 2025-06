Al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti c'è l'Inter di Marcus Thuram ma anche la Juventus del fratello Khephren, oggi protagonista di un'intervista con La Gazzetta dello Sport.

Thuram, la Juventus è partita forte nel Mondiale per Club, vincendo 5-0. Che idea vi siete fatti di questa competizione?

"Sono molto contento di giocarla e di esserci. È una prima volta e siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia. È sempre bello partecipare a questi tornei con la Juve e siamo qui per fare il meglio possibile".

Il meglio possibile significa arrivare fino alla finale di New York: è un obiettivo alla portata?

"Certo che ci crediamo, però adesso dobbiamo concentrarci sul presente. Andiamo avanti partita per partita e poi vediamo".

Che atmosfera avete trovato? Somiglia più alla Champions o a Mondiali ed Europei?

"La Champions per me è differente. Non ho mai giocato un Mondiale però ho partecipato all’Europeo Under 21 e credo sia un po’ la stessa cosa: puoi arrivare velocemente in finale, si gioca tutto in partita secca e se trovi l’incastro giusto puoi vincere".

Marcus avrà le stesse ambizioni: vi siete sentiti?

"Ci sentiamo sempre, anche lui è contento di essere qui, mi ha detto che stanno lavorando bene però non parliamo troppo di calcio, ma di altre cose".

Tipo?

"Di Nba, passione in comune. Ci sono le finali".

Per chi fa il tifo?

"In generale per i Lakers, ma solo perché c’è Lebron James, però se lui si sposta in un’altra squadra allora cambio anche io. Sono un suo grande fan".