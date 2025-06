Yusuke Matsuo, autore del rigore che ha permesso all'Urawa Red Diamonds di accorciare le distanze nel match perso poi per 3-1 contro il River Plate, analizza la sconfitta di Seattle in conferenza stampa: "Avevamo preparato delle contromisure per l'avversario, ma non ci siamo riusciti per circa 20 minuti nel primo tempo. Dopodiché, siamo riusciti a controllare un po' la partita e abbiamo gradualmente ripreso il nostro ritmo, quindi è stato doloroso subire il secondo gol. Tuttavia, è uno sport in cui si commettono errori, quindi sento che non abbiamo avuto la forza di rimediare. Non credo che dobbiamo rispettare troppo l'avversario, e se riusciamo a giocare con lo stesso entusiasmo delle partite tradizionali, penso che possiamo fare meglio". A partire dalla gara di sabato contro l'Inter, per la quale, spiega Matsuo, "penso che sia molto importante cambiare marcia e recuperare".