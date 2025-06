Questa sera l'Inter sfiderà l'Urawa Reds nel secondo appuntamento del Mondiale per Club senza gli infortunati Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Frattesi, Zielinski e Bisseck (oltre a Taremi, bloccato in Iran) e con una novità dal punto di vista tattico. La Gazzetta dello Sport disegna i nerazzurri con un 3-4-2-1 che vede Lautaro unica punta supportato da Sebastiano Esposito e Zalewski come trequartisti. Pio, appena tornato dall'infortunio, avrà invece una chance a gara in corso, così come Sucic che dovrebbe partire di nuovo dalla panchina.

La mediana sarà composta dalla coppia Barella-Asllani, con Pavard, De Vrij e Bastoni a protezione di Sommer. Le grosse novità sono sugli esterni dove tornerà Dimarco a sinistra con Luis Henrique, che ha ben impressionato con il Monterrey, favorito su Darmian per agire sulla corsia opposta: per l'ex OM sarebbe l'esordio da titolare in nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!