Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, nei corridoi di Palazzo Marino, sede dell’amministrazione del Comune di Milano, filtra un certo scetticismo rispetto alle tempistiche della vendita di San Siro e delle aree attorno a Milan e Inter, club intenzionati a costruire il loro nuovo stadio in condivisione in questa zona.

In particolare, si legge su CF, si teme che non tutto possa andare liscio a causa degli immancabili ricorsi, ma anche per i particolari tecnici legati alle procedure che potrebbero allungare di molto i tempi.